Hailey Bieber sorgt für Aufruhr: Hat sie immer noch Beef mit Selena Gomez?

USA - Hailey Bieber (28) sorgt für Gesprächsstoff, nachdem sie einen Beitrag gelikt hat, in dem eine TikTokerin über Justins (31) Ex Selena Gomez (32) und ihren Partner Benny Blanco (37) herzog!

Die TikTokerin Courtney hat sich in ihrem Video über die Bilder von Selena Gomez (32) und ihrem Verlobten Benny Blanco (37) lustig gemacht. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/courtneypresto

Die TikTokerin @courtneypresto hat mit einem humorvollen Clip für Aufsehen gesorgt, in dem sie sich über Selena und deren Verlobten Benny lustig machte.

In dem Video stand: "Ich kann mich wirklich nicht entscheiden, was das schlimmste ist", während sie sich über die Bilder aus dem Interview Magazine amüsierte, auf denen der 37-jährige Musikproduzent unter anderem mit den Füßen der "Calm Down"-Interpretin posierte.

Doch was dann passierte, überraschte viele: Hailey Bieber selbst fand den Beitrag offenbar so lustig, dass sie das Video mit einem Like versah.

Courtney teilte in einem ihrer neuesten TikTok-Beiträge den Screenshot der Benachrichtigung und zeigte, dass Haileys verifizierter TikTok-Account ihr Video gelikt hatte! Der Clip verbreitete sich rasend schnell und ging sofort viral.