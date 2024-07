Influencerin ruft verzweifelt die Feuerwehr und kann nicht glauben, was dann passiert

Hamburg - Die Hamburger TikTokerin Laura Wrobel (24, "the.real.lauri") hat sich am Wochenende um einen Alsterschwan gesorgt und vorsorglich die Feuerwehr gerufen – doch am Ende kam alles ganz anders.

Laura Wrobel (24) alias "the.real.lauri" musste am Wochenende die Feuerwehr alarmieren. © Screenshot/Instagram/the.real.lauri (Bildmontage)

Die ganze Geschichte veröffentlichte sie in einem kurzen Clip auf ihren Social-Media-Accounts. Dabei berichtete Laura ihren Fans zunächst mit weinerlicher Stimme von ihrer Entdeckung: "Ich habe einen verletzten Schwan an der Alster gefunden und ich weiß nicht, was ich machen soll!"

Sie habe beobachtet, wie der Schwan vorher von einem anderen verfolgt worden sei. Dann habe sich das verletzte Tier mit letzter Kraft ans Ufer gerettet, wo es jetzt noch immer liege.

Doch die Influencerin reagierte vorbildlich: Sie rief zunächst das Hamburger Schwanenwesen und dann den Tierschutzverein an, um nach Hilfe zu fragen. Dort wurde ihr geraten, sich an die Feuerwehr zu wenden, was Lauri schließlich auch befolgte.

Kurze Zeit später rückte diese auch schon mit einem Einsatzfahrzeug an ...