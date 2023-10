Hanna äußert sich endlich zu Beziehungsstatus: Sind sie und Cedric längst getrennt?

Hanna Annika Möller (25) und Cedric Beidinger (29) bestätigten erstmals ihre Liebes-Krise. © Screenshot/Instagram/hannaannika_ (Bildmontage)

Seit Wochen machen sich Fans bereits Sorgen, ob die einstigen "Ex on the Beach"-Kandidaten überhaupt noch ein Paar sind: Denn die beiden zeigten sich zuletzt immer seltener in ihren jeweiligen Instagram-Storys.

Nach ersten Spekulationen um eine Trennung war Cedric vor wenigen Tagen zwar noch einmal in Hanna Wohnung zu sehen, die sonst so üblichen Turteleien und Liebeserklärungen vor laufender Handy-Kamera blieben aber aus. Außerdem scheint das Paar nach ihren Umzugsplänen nun doch wieder auf räumliche Distanz gegangen zu sein.

In einer Fragerunde äußerte sich Hanna jetzt endlich zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus. Denn ihre Fans interessierten sich nur für das eine Thema: "Bist du nicht mehr mit Cedric zusammen?", "Man sieht dich so selten mit deinem Freund, alles ok?", "Bei dir und Cedric alles in Ordnung?", zeigte Hanna eine Auswahl der Fragen.

Anschließend beschrieb sie ihre derzeitige Situation in ihrer Instagram-Story.

Mit weißer Schrift vor schwarzem Hintergrund erklärte sie: "Jede Beziehung hat Höhen und Tiefen. Bei uns ist es gerade ein großes Tief."