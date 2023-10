Liebeskrise bei Hanna und Cedric? "Macht es gerade so schwer für mich"

Hanna Annika Möller (25) und Cedric Beidinger (29) wurden nach "Ex on the Beach" ein Paar. © Screenshot/Instagram/hannannika_ (Bildmontage)

Schon in der vergangenen Woche berichtete Hanna in ihrer Instagram-Story davon, dass es ihr aktuell nicht so gut gehe. "Bin seit ein paar Tagen bzw. Wochen oft traurig", schrieb sie ihren Fans und postete dazu ein Foto, auf dem sie ernst in die Kamera schaut.

Sie sehe sich in letzter Zeit auch viele alte Bilder von sich an und frage sich, ob es früher nicht schöner war. Doch was sie aktuell eigentlich so traurig macht, könne sie nicht in Worte fassen, so die Norddeutsche.

In einer aktuellen Story schrieb sie nun, dass sie sich vorgenommen habe, sich in Zukunft wieder regelmäßiger bei ihren Fans zu melden. Doch dabei schrieb sie auch: "Es gibt eine Sache, die super privat ist, aber mich extrem beeinflusst. Aus diesem Grund bin ich super zurückhaltend, weil ich manchmal auch denke, es ist auch besser, nichts zu posten, aber das macht es gerade so schwer für mich ... ", so Hanna geheimnisvoll.

Und Cedric? Der zeigte sich in den vergangenen Tagen nicht an der Seite seiner Freundin, sondern war ohne sie erst in Amsterdam und dann in Mainz unterwegs. Kriselt es etwa zwischen den Reality-TV-Sternchen?