Schon wieder! Harry Styles bekommt auf Bühne Gegenstand ins Gesicht geschleudert

Auch Bebe Rexha (33, l.) und Pink (43) wurden bereits Opfer der fiesen Vorfälle. © Bildmontage: Twitter/Screenshot/captiv_8_, Twitter/Screenshot/weekend3warrior

Immer häufiger kommt es derzeit zu Vorfällen, bei denen Musiker auf der Bühne mit Gegenständen beworfen und von Fans attackiert werden. Teilweise tragen die Stars und Sternchen dabei ernsthafte Verletzungen davon.

So wurde die "I'm Good (Blue)"-Sängerin Bebe Rexha (33) vergangenen Monat von einem Telefon im Gesicht getroffen und musste daraufhin mit drei Stichen an der Augenbraue genäht werden.

Kurz darauf die nächste Schocknachricht: Ava Max (29, "Not Your Barbie Girl") musste ein Konzert abbrechen, nachdem ein Mann auf die Bühne gesprungen ist und ihr ins Gesicht geschlagen hat.

Doch damit hören die gefährlichen Vorfälle nicht auf: Pop-Sängerin Pink (43, "Try") wurde kürzlich ein Beutel mit Asche (angeblich von einer verstorbenen Person) vor die Füße geworden, Drake (36, "One Dance") bekam ein Handy gegen den Arm geschleudert, Lil Nas X (24, "Old Town Road") wurde mit einem Sex-Spielzeug attackiert.

Das jüngste Opfer der dreisten Fan-Aktionen: Harry Styles (29). Und das nicht zum ersten Mal!