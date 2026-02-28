Ausgerechnet auf der Beerdigung seiner Oma: Harry Styles kann sich das Lachen nicht verkneifen

London - Auf der Weltbühne ist Sänger Harry Styles (32) längst ein abgeklärter Superstar. Doch ausgerechnet auf der Beerdigung seiner Großmutter kam sein schräger Humor zum Vorschein.

Sänger Harry Styles (32) wurde aufgrund eines Lieds zum Lachen gebracht. (Archivbild) © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Grund dafür war der Beatles-Song "The Long and Winding Road" aus dem Jahre 1970, der im Zuge der Beerdigung von einer Band abgespielt worden sei, wie der "Watermelon Sugar"-Sänger im Podcast "Royal Court" erklärte.

Das Ergebnis: Harry Styles habe auf der Beerdigung seiner Großmutter lachen müssen.

Während der Song an sich eigentlich gar nicht so lustig erscheinen mag, müssen es die Gedanken des Briten in jenem Moment umso mehr gewesen sein: "Dann fing ich einfach an, über unangebrachte Einäscherungslieder nachzudenken."

"Das hat sich so unangemessen angefühlt", erklärte das ehemalige Mitglied von "One Direction" weiter.

Doch das hielt ihn nicht davon ab, gemeinsam mit der Podcast-Moderatorin Brittany Broski (28) noch einen draufzulegen.