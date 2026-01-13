Mysteriöse Plakate sorgen für Aufsehen - Plant Harry Styles sein großes Comeback?

USA - Seine Fans flippen aus - plant Harry Styles (31) etwa sein großes Comeback mit einem vierten Album und einer neuen Tour? Mysteriöse Plakate und eine geheimnisvolle Website sorgen für Aufsehen.

Plakate mit der Aufschrift "We Belong Together" sorgen auf der ganzen Welt für Aufsehen. © Screenshot/X/@182Eimear

Wie The Sun berichtete, tauchten in den vergangenen Tagen mehrere Poster in verschiedenen Städten auf - unter anderem in Rom, Manchester und São Paulo.

Auf den Plakaten ist ein Bild des Publikums von einem seiner letzten Konzerte zu sehen, begleitet vom Schriftzug "We Belong Together" (zu Deutsch: "Wir gehören zusammen").

Sie verweisen außerdem auf die Website webelongtogether.co, die einen Clip der Konzertmenge zeigt - ähnlich wie auf den Fotos selbst.

Zudem enthält die Seite Hinweise auf "Sony Music Entertainment", das Plattenlabel des 31-Jährigen. Seine Fans sind sich deswegen sicher: Neue Musik des "As It Was"-Sängers lässt nicht mehr lange auf sich warten!