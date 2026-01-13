Mysteriöse Plakate sorgen für Aufsehen - Plant Harry Styles sein großes Comeback?
USA - Seine Fans flippen aus - plant Harry Styles (31) etwa sein großes Comeback mit einem vierten Album und einer neuen Tour? Mysteriöse Plakate und eine geheimnisvolle Website sorgen für Aufsehen.
Wie The Sun berichtete, tauchten in den vergangenen Tagen mehrere Poster in verschiedenen Städten auf - unter anderem in Rom, Manchester und São Paulo.
Auf den Plakaten ist ein Bild des Publikums von einem seiner letzten Konzerte zu sehen, begleitet vom Schriftzug "We Belong Together" (zu Deutsch: "Wir gehören zusammen").
Sie verweisen außerdem auf die Website webelongtogether.co, die einen Clip der Konzertmenge zeigt - ähnlich wie auf den Fotos selbst.
Zudem enthält die Seite Hinweise auf "Sony Music Entertainment", das Plattenlabel des 31-Jährigen. Seine Fans sind sich deswegen sicher: Neue Musik des "As It Was"-Sängers lässt nicht mehr lange auf sich warten!
Steht Harry Styles bald wieder auf der Bühne?
Viele vermuten zudem, dass das kommende Album den Titel "We Belong Together" tragen wird.
Im Mai 2022 veröffentlichte Styles seine jüngste Platte "Harry's House". Mit diesem Album war er zwischen 2021 und 2023 auf Tour.
Mitte 2022 machte er in der US-Metropole New York City halt, um mit seiner Tournee "Love on Tour" insgesamt 15 ausverkaufte Shows im Madison Square Garden zu spielen.
Laut Page Six könnte er in diesem Jahr erneut für mehrere Auftritte an den Veranstaltungsort zurückkehren - das heizt die Gerüchte rund um eine neue Tour stark an. Den Fans würde das gefallen.
Titelfoto: Montage: Screenshot/X/@182Eimear, Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa