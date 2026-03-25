"Hast eine Obsession": Bill Kaulitz kommt nicht von einem Ex los
Los Angeles (Kalifornien/USA) - Zurück zum Ex? Bill Kaulitz (36) bekommt einen seiner Verflossenen nicht aus dem Kopf. Sogar in der (Sex-)Traumwelt kommt er nicht von ihm los.
Im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" mit Bruder Tom Kaulitz (36) verrät der Tokio-Hotel-Frontmann: "Ich habe viele Sex-Träume. Ganz viele." Zuletzt habe er von einem seiner Ex-Freunde geträumt.
"Da leb ich auch meine Fantasie so aus", spaßt Bill über seine wilden Träume. Tom ist davon jedoch nicht begeistert.
Bei Bills heißer (Traum-)Romanze soll es sich um einen Ex handeln, den der Gitarrist gar nicht leiden kann.
Dieser habe sich erst vor Kurzem nach Bills Social-Media-Ausgabe von "Architectural Digest" bei dem Sänger über Instagram gemeldet. Zuletzt hatten sich die beiden vor etwa 15 Jahren gesehen.
"Maus, das ist gestört", meckert Tom mit seinem Zwilling. Er kann nicht verstehen, wie sein Bruder immer noch von seinem Ex-Lover träumen kann. "Das zeigt nur, du hängst noch so in der Vergangenheit", redet er Bill ins Gewissen. Dieser streitet den Vorwurf jedoch ab.
Bill Kaulitz möchte wieder Sex mit seinem Ex
"Ich glaube, du hast so eine Obsession, dass du auf jeden Fall noch mal mit ihm schlafen wirst", behauptet Tom. "Glaube ich auch", stimmt Bill seinem Twin ohne zu zögern zu.
Das dürfte Tom jedoch mächtig gegen den Strich gehen. Er hat nichts für den Ex-Liebhaber seines Bruders übrig.
"Das ist keine gute Idee! Der ist kein guter Mensch und ich finde, solche Personen darf man nicht in seinem Leben haben", warnte er Bill schon in einer früheren Podcast-Folge.
Um welchen Ex-Freund es sich handelt, wollen die Brüder nicht verraten.
Der Blondschopf spaßt jedoch, dass er gar nicht mehr weiß, wie sein ehemaliger Verehrer heute aussieht. In seinem Traum soll er den Körper von Footballspieler Travis Kelce (36) gehabt haben.
Titelfoto: Bildmontage: Ed Zurga/AP/dpa, Screenshot/Instagram/Billkaulitz