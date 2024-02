Hat GZSZ-Star Felix von Jascheroff mit Botox nachgeholfen?

Felix von Jascheroff (41) verzieht sein Gesicht, um seinen Fans zu beweisen, dass er keine Schönheitsbehandlung hatte. © Screenshot/Instagram/felixvjascheroff (Bildmontage)

Am Dienstagmorgen meldete sich der 41-Jährige aus Australien, um - sichtlich genervt - mit einem kuriosen Gerücht aufzuräumen.

"Boah Leute, ey. Jetzt mal ernsthaft: Mit wat für 'ner Scheiße man sich befassen muss", ätzte der Berliner in seiner Instagram-Story.

Seiner Aussage zufolge habe ein "Beauty-Doc rausgehauen, dass ich ja mal irgendwas in meinem Gesicht hab machen lassen", erklärte er seiner Community, um diese Unterstellung umgehend zu widerlegen.

"Eins kann ich Euch zu einer Million Prozent bestätigen: Bei mir ist alles noch echt!", versicherte er seinen Fans. Als Beweis schnitt er währenddessen Grimassen, um die Beweglichkeit seines Gesichts zu demonstrieren, was bei zu viel Botulinum Toxin so in der Regel nicht möglich wäre.

"Nix Botox, keine Straffung!", betonte der GZSZ-Star und gab sein "Schönheitsgeheimnis" preis: "Einfach mal ein bisschen Pflege, Seife ins Gesicht, mal waschen, die Fresse, und auch mal ein bisschen Creme nutzen und dann funktioniert dit ooch", riet er.