Hat "Love Island"-Chris wirklich "Ja" gesagt? "Bis dass der Tod uns scheidet"

Chris Jebens und seine Verlobte Inés Mariposa sagten in Las Vegas "Ja" zueinander. © Screenshot/Instagram/chris_cjay_

Erst im Oktober 2022 machten die beiden ihre Liebe öffentlich. Nur ein Jahr später folgte auch schon die Verlobung.

Und nun verkündeten die Turteltauben ihr großes Versprechen: "Bis dass der Tod uns scheidet", kommentierten sie die Fotos, die sie in Hochzeitsanzug und Brautkleid vor der berühmten "Litte White Chapel" zeigen.

Ein Ort, an dem auch schon Marilyn Monroe, Frank Sinatra oder Britney Spears romantische Momente erlebten.

Zuletzt hatten sich auch Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) dort ihr öffentlichkeitswirksames Jawort gegeben. Später betonten sie gegenüber TAG24 aber: "Wir haben nicht geheiratet. Es weiß ja wirklich jedes Kind: Vegas ist Show!"

Ob Chris und Inés neben der Zeremonie in Las Vegas schon weitere Hochzeitspläne haben, dazu äußerten sich die beiden bislang aber noch nicht.

Doch dass sie es so oder so wirklich ernst miteinander meinen, das beweisen nicht nur ihre zahlreichen Liebesbotschaften in den sozialen Netzwerken. Vor rund einem Jahr ließen sie sich auch ihre ersten Partnertattoos stechen: So trägt Chris bereits den Schriftzug "Ines" im Nacken.

Ines dagegen ließ sich den Namen ihres Schatzes auf ihren Ringfinger tätowieren.