Verena Kerth und Marc Terenzi: "Wir haben es ausschließlich für uns getan"

Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) zeigten sich Hand in Hand auf dem roten Teppich im Atlantic Hotel. © TAG24/Franziska Rentzsch

Fast ein Jahr ist es nun her, dass die Moderatorin nach ihrem Exit im Dschungelcamp einen romantischen Heiratsantrag von ihrem Marc bekam. Im Oktober verwirrten die beiden ihre Fans dann mit Hochzeitsfotos vor der Little White Wedding Chapel in Las Vegas. Fans fragten sich: Haben die beiden wirklich geheiratet? Oder war das Jawort nur inszeniert?

"Wir haben nicht geheiratet", betonte Verena Kerth am Rande eines Promi-Events gegenüber TAG24. "Ja, wir hatten eine Zeremonie. Aber es weiß ja wirklich jedes Kind: Vegas ist Show!"

Doch wieso entschieden sie sich dann überhaupt dafür, vor den Altar der berühmten Hochzeitskapelle zu treten? "Wir haben es ausschließlich für uns getan", so Verena weiter. Eine große Hochzeitsfeier mit der ganzen Familie sei weiterhin geplant. In diesem Jahr hätten sie es aber organisatorisch einfach nicht geschafft.

Schließlich lebt ein Großteil von Marcs Familie in den USA und das Paar war das ganze Jahr selbst viel unterwegs. Es fehlte also schlichtweg die Zeit für die Hochzeitsvorbereitungen.