30 Jahre Anfragen abgelehnt: Schauspielerin Eva Habermann endlich im Playboy
München - Die Schauspielerin und Filmemacherin Eva Habermann hat 30 Jahre lang die Anfragen des Männermagazins Playboy angelehnt, wie sie sich erinnert. Und nun, mit 50 Jahren, zieht sie endlich für das Erotik-Shooting blank.
Geht man die Karriere der gebürtigen Hamburgerin durch, liest es sich wie ein Best-of der deutschen TV-Landschaft – aus den verschiedenen Generationen und Genres.
"PumucklTV", "Immenhof", "Rosamunde Pilcher", "Tatort", "Der Ermittler", "Die Kommissarin" – und sogar im Jubiläums-Format der "Schwarzwaldklinik" war sie zu sehen.
Aber auch für die Quatschproduktion "Feuer, Eis & Dosenbier" war sie sich nicht zu schade und spielte neben den Comedians Axel Stein und Rick Kavanian die weibliche Hauptrolle.
Jetzt beschäftigt sie vor allem der Umstand, mit 50 im Playboy zu sein, wie sie im Interview mit dem Männermagazin erzählt.
"Wenn du mit 50 so ein Shooting machst, dann hast du viele Leute, die das super finden, und natürlich auch die, die sagen: 'Wie kann sie nur?!'", sagt Eva Habermann in der deutschen Ausgabe des PLAYBOY.
Plötzlich neben Horst Schlämmer im Bett aufgewacht
"Aber eigentlich macht mir das fast Spaß, andere ein wenig zu schockieren oder zumindest zu überraschen." Das Warten hat sich gelohnt – auch für sie. Denn mit 50 sei es ihr vermutlich deutlich leichter gefallen, "vor anderen wörtlich die Hosen runterzulassen" als es mit 20 der Fall gewesen wäre.
Entsprechend habe sie auch kein Lampenfieber beim Shooting gehabt. Inzwischen stand sie vermutlich schon oft genug vor Kameras.
Zuletzt übrigens für Hape Kerkelings (61) neuesten Film "Horst Schlämmer sucht das Glück", der am 26. März ins Kino kommt.
"Viel darf ich noch nicht verraten, aber: Mein Film-Mann und ich sind ein superreiches Ehepaar, das auf Sylt eine dekadente Party schmeißt", erzählt sie. "Am nächsten Morgen findet sich Schlämmer dann neben diesem Ehepaar im Bett wieder." Ob Kerkelings Kunst-Figur den Playboys schon gelesen hatte?
Titelfoto: Montage: Philip la Pepa für PLAYBOY Deutschland April 2026 (2)