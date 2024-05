Hautpflege-Influencer "xSkincare" sicher: Dieses Produkt wirkt am besten gegen Anti-Aging!

In seinen Reels nimmt Leon meist die Hautpflege-Produkte aus Drogerien etwas genauer unter die Lupe. "Man findet relativ schnell heraus, dass bestimmt sechzig, siebzig Prozent kompletter Unsinn sind", sagte er in dem Gespräch weiter.

Trotzdem wolle er niemandem absprechen, sich selbst in der Social-Media-Welt auszuprobieren. "Gerade TikTok ist eine Plattform, da kann heutzutage jeder über Nacht bekannt werden." Doch inzwischen sei der Markt eben auch so undurchsichtig geworden, dass er sich selbst manchmal denke: "Ich würd's heutzutage nicht noch mal machen. Aber jetzt ziehe ich es auch durch."

"Ich kann morgen Social Media löschen und ich werde genau so viel Geld verdienen, wie jetzt. Das spielt keine Rolle. Weil ich arbeite Vollzeit als Produktentwickler", so Leon. Er sei dankbar für die große Plattform, die er habe und für seine Fans. "Aber die Abhängigkeit ist mir zu riskant. Es ist eine riesige Blase. Du kannst heute toll sein, morgen out. Ich würde mich nicht darauf verlassen."

Im Gespräch mit Steven Gätjen (51) verriet Leon "xSkincare" (27) auch seine wichtigsten Hautpflege-Tipps. © Angela Regenbrecht/OMR

Er selbst habe "bestimmt 9000 Produkte" in seinen Schränken. Und dennoch lautet Leons größter Tipp: "Weniger ist mehr." Gerade bei jüngeren Menschen würden die Basics oft schon ausreichen. "Guckt genau auf die Produkte. Gerne parfumfrei. Auch ätherische Öle sind nichts anderes als Parfumstoffe aus der Natur. Da ist genau so viel Natur drin, wie in den Gesichtern von manchen Influencern", so Leon.

Sein Content richte sich auch nach wie vor eher an Menschen mit Hautproblemen. Für alle anderen gelte: "Trag Lichtschutzfaktor auf, reinige Deine Haut und creme Dich ein. Fertig. Bitte nicht zu viel!"

Und auch zum Thema Anti-Aging hat Leon eine klare Meinung: "Sonnenschutz macht alles. Keine Sorge. Funktioniert am besten."

Außerdem wirbt der Influencer für einen bewussten Konsum – auch von angeblich nachhaltig hergestellten Produkten. Deshalb erinnert er seine Community auch immer wieder daran: "Jeder Konsum ist nicht nachhaltig!"

Und weiter: "Ich werde keine schöne Haut bekommen, nur weil ich alles kaufe, was ich im Internet sehe."