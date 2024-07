Heftige Kritik an Fotos von Bella Hadid: Adidas zieht Kampagne zurück

USA - Adidas hat bekannt gegeben, dass es seine neueste Kampagne mit Bella Hadid (27) überarbeiten wird. Die Werbung zeigt das Model in einem "begehrten Klassiker" aus den 70er Jahren, um den 52. Jahrestag der Olympischen Spiele in München zu feiern.

Bella Hadid (27) hat sich noch nicht zu der abgesagten Kampagne geäußert. (Symbolbild) © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Doch während der Olympischen Sommerspiele 1972 wurden elf israelische Athleten und ein deutscher Polizist bei einem Anschlag einer militanten palästinensischen Gruppe getötet.

Das Problem ist die politische Positionierung des Models. Hadid, die selbst palästinensische Wurzeln hat, solidarisiert sich seit Jahren mit der dortigen Bevölkerung, fiel aber auch durch israelfeindliche Äußerungen auf.

Adidas entschuldigte sich am Donnerstag für die unbeabsichtigte Anspielung auf den Terroranschlag.



"Wir sind uns bewusst, dass Verbindungen zu tragischen historischen Ereignissen hergestellt wurden - wenn auch völlig unbeabsichtigt - und entschuldigen uns für jegliche Verärgerung oder Kummer (...) Aus diesem Grund überarbeiten wir den Rest der Kampagne. Wir glauben an den Sport als eine verbindende Kraft auf der ganzen Welt und werden unsere Bemühungen fortsetzen, Vielfalt und Gleichberechtigung in allem, was wir tun, zu fördern", so die Sportmarke.

Weder Bella Hadid noch Vertreter von Adidas reagierten auf eine Anfrage von Page Six.