Heftige Überschwemmungen! Playmate erlebt Regen-Albtraum in Thailand

Koh Phangan (Thailand) - Das hatte sie sich ganz anders vorgestellt: Playmate Annetta Negare (32, "Miss November 2014") urlaubt mit ihrer Familie gerade in Thailand. Das Wetter spielt dabei allerdings überhaupt nicht mit.

Playmate Annetta Negare (32) macht gerade in Thailand Urlaub - Wetter-Albtraum inklusive. © Fotomontage: Instagram/annetta_negare

Nachdem die 32-Jährige am gestrigen Sonntag noch Fotos und Videos vom Strand auf ihrem Instagram-Profil gepostet hatte, bot sich ihren rund 52.000 Followern am heutigen Montag ein ganz anderes Bild.

In ihrer Story veröffentlichte die Mutter einer 16 Monate alten Tochter mehrere Videos, in denen sie und Ehemann Tobi durch die Straßen der Insel Koh Phangan laufen, während es in Strömen regnet.

Laut der Blondine sei es bereits der zweite Tag, an dem es ununterbrochen schütte - die Strandfotos stammten offenbar bereits vom Samstag. Auch für den morgigen Dienstag sei keine Besserung in Sicht, erklärte die langjährige Wahl-Hamburgerin weiter.

Schon jetzt sind die Auswirkungen der Wassermassen immens: In Annettas Videos ist zu sehen, dass die Straßen komplett überschwemmt sind, Autos sich nur noch mit Mühe und Not fortbewegen können.