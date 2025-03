Crash kurz nach "Mörtels" Tod! Plötzlich wird Simone Lugner verklagt

Wien - Wann wird nur endlich mal etwas Ruhe in ihr Leben einkehren? Auch sieben Monate nach dem Tod von Richard "Mörtel" Lugner (†91) wird der Alltag von Simone Lugner (43) von Trubel regiert. Nun muss sie sich mit einem Unfall rumschlagen, der ihr kurz nach dem Ableben ihres Ehemannes passierte. Sogar eine Klage flatterte ihr ins Haus.

Richard "Mörtel" Lugner (†91) heiratete Simone Lugner (43) im vergangenen Jahr, starb nur wenige Wochen später. © IMAGO/K.Piles

Eigentlich befindet sich die Lugner-Witwe derzeit in den abschließenden Vorbereitungen für ihre Teilnahme an "Dancing Stars", der österreichischen Version von "Let's Dance". Am Freitag wird sie für die Tanz-Show das erste Mal auf der Bühne stehen.

Doch zeitgleich muss sich die 43-Jährige privat mal wieder mit Ärgernissen auseinandersetzen. Simone Lugner wird ausgerechnet von der Lugner-City verklagt!

Laut der Kronen Zeitung geht es in dem Rechtsstreit um einen Crash, der die Österreicherin nur wenige Tage nach dem Tod ihres Gatten ereilt hatte.

Am 20. August 2024 war Lugner mit dem 7er-BMW ihres Mannes unterwegs, ein Dienstwagen der Lugner-City, für die sie damals auch arbeitete. Im Baustellenchaos im 10. Wiener Bezirk kam es zum Unfall.