Statt auf Opernball mit "Mörtel" tanzt sie nun im TV: Simone Lugner mit neuem Mann an ihrer Seite

Wien (Österreich) - Hinter Simone Lugner (43) liegen äußerst turbulente Monate: Erst die Hochzeit mit Richard "Mörtel" Lugner (†91) , dann sein plötzlicher Tod ! Danach jede Menge Drama. Doch die Unternehmerin lernt immer besser, wieder nach vorne zu gucken. Nun wagt sie sich endgültig ins Rampenlicht - und das mit einem Mann an ihrer Seite.

Simone Lugner (43) lernt nach dem Tod ihres Mannes, Richard "Mörtel" Lugner (†91), immer besser, nach vorne zu blicken. © dpa/APA | Max Slovencik

Denn die Lugner-Witwe wird bei der neuesten Staffel von "Dancing Stars", dem österreichischen Pendant von "Let's Dance", mit dabei sein! In der Tanz-Show wird sie von Profi Danilo Campisi unterstützt.



Der verriet am Montagnachmittag schon mal, dass die beiden direkt "schnell und rockig" in die Sendung starten werden. Dafür wollen sie einen Quickstep zu "The Emptiness Machine" von Linkin Park aufs Parkett zaubern.

"Was mich im Training erwartet? Keine Ahnung! Aber eines ist sicher: Ich werde mein Bestes geben, um der beste Tanzpartner für Simone zu sein und ihr den richtigen Raum zu ermöglichen", schrieb der Profitänzer vor dem Start der 16. "Dancing Stars"-Staffel auf Instagram.

Und auch Simone hat sich einiges vorgenommen: "Das Ziel ist der Sieg", gab sich die 43-Jährige im Gespräch mit Krone selbstbewusst.

Doch wenige Wochen vor der ersten Liveshow am 14. März im ORF ist auch die taffe Österreicherin angespannt: "Ich bin sehr nervös und habe Angst", gestand sie.