"Erstes Mal" für Heidi Klum: Dieses Foto ist eine Premiere
Los Angeles (USA) - Dieses Shooting war selbst für Modelmama Heidi Klum (52) ein absolutes Novum: Die Vierfachmama posierte für das Cover eines US-Magazins erstmals an der Seite ihrer Kinder Leni (21) und Henry Samuel (20).
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm ...
Nicht nur Heidis älteste Tochter Leni eifert ihrer berühmten Mama bereits seit Jahren erfolgreich als Nachwuchsmodel nach, auch ihr Zweitgeborener Henry erobert nach und nach die Modewelt und versucht, in die großen Fußstapfen seiner prominenten Mutter zu treten.
Jetzt machen die drei Klums gemeinsame Sache: Während das Mutter-Tochter-Duo in den vergangenen Jahren schon mehrfach zusammen vor der Kamera stand, posierte die Familienbande nun erstmals zu dritt für ein Shooting.
Auf dem Cover des US-Magazins "Paper", wo die Klums ihre zweiteilige Doku-Reihe "On & Off the Catwalk" bewerben, demonstrieren Leni und Henry ihre Model-Qualitäten an der Seite der GNTM-Chefin.
Während die beiden Frauen in bunten Outfits auf einer Bärenstatue Platz genommen haben, zerschmettert Henry - ganz in weiß - hinter ihnen eine Ananas mit einem Baseballschläger.
Leni und Henry Klum eifern ihrer Mutter schon lange nach
Auch die weiteren Fotos für das New Yorker Fashion-Magazin sind ähnlich schrill, kunterbunt und überdreht.
Dass die beiden Klum-Sprösslinge, genau wie ihre berühmte Mutter, Gefallen am Modeln gefunden haben, ist kein Zufall: "Ich stand schon immer gern vor der Kamera. Als ich aufwuchs, habe ich meiner Mutter bei der Arbeit zugeschaut, wie glücklich sie dabei war und wie viel Spaß ihr der Job machte. Das hat mich immer sehr inspiriert", erzählt Leni im Interview mit "Paper".
Auch Henry erinnert sich, wie er seine Mutter an ihren Drehtagen besuchte. "Sie schien einfach Spaß zu haben. Und ich wollte dieses Gefühl auch erleben."
Nun dürfen die beiden Nachwuchsmodels ihren Traum tatsächlich leben.
Mehr Einblicke in den Model-Alltag im Hause Klum gibt's am 1. März im zweiten Teil der Doku-Reihe "On & Off the Catwalk" zu sehen, um 20.15 Uhr bei ProSieben und auf Joyn.
Titelfoto: picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP | Jordan Strauss