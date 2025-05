Heidi Klum (51) sinniert über ihr Alter: "Nicht mehr alles am Körper so straff, wie es einmal war"

Cannes (Frankreich) - Seit einigen Tagen finden an der Côte d’Azur wieder die alljährlichen Filmfestspiele von Cannes statt. Mittendrin: Deutschlands Model-Queen Heidi Klum (51)! Auch in ihren 50ern weiß die GNTM -Jurorin genau, wie sie ihren Körper in Szene setzt. Ihr Alter oder gar der Altersunterschied zu ihrem Gatten machen ihr dabei keine Sorgen.

Heidi Klum (51) zeigte sich in Cannes mal wieder mit tiefem Ausschnitt. © dpa/Invision | Scott A Garfitt

Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (35) schwebte sie in dieser Woche über die roten Teppiche in Südfrankreich. Strahlend präsentierten sich der Tokio-Hotel-Star und seine 16 Jahre ältere Frau den Kameras.

Auch mit 51 ist Heidi dabei sehr zufrieden mit sich. "Ich gefalle mir heute, und ich habe mir damals gefallen, auch wenn ich inzwischen ein bisschen älter aussehe", sagt sie gegenüber der Bild.

Sie sei glücklich, wenn sie in den Spiegel schaue - "auch wenn natürlich nicht mehr alles am Körper so straff ist, wie es einmal war." Doch sie habe ja ohnehin einen Mann, der sie so liebe, wie sie ist, "für den ich auch unperfekt perfekt bin."



Dass sie ein gutes Stück älter sei, habe sie ihrem Tom von Anfang an klargemacht, erklärt das Supermodel. "Tom meinte, er liebe ja auch mein Gehirn und mein Wesen, und ich sei so viel interessanter als die jungen Frauen. Deswegen war unser Altersunterschied nie ein Problem für mich."

Die nötige Portion Selbstbewusstsein hatte Heidi ohnehin schon immer - daran hat sich bis heute nichts geändert.