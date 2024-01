Heidi Klum auf College-Tour: "Der zweite, der das Nest verlässt"

New York - Heidi Klum (50) geht auf große College-Tour. Doch die Model-Mama tritt nicht etwa in Hörsälen auf. Eines ihrer Kinder wird flügge.

Auf Instagram teilt sie eine Story mit Ehemann Tom Kaulitz (34) und dem 19-jährigen Sohn Henry in New York.

GNTM , America's Got talent und zahlreiche Shootings: Heidi ist ständig in Aktion.

Seal (60) mit seiner Freundin Laura Strayer (33) und den Söhnen Henry (19, links) und Johan (17, rechts). © PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Dass die 50-Jährige mit dem Erwachsenwerden ihrer Kinder zu kämpfen hat, zeigte sich bereits bei Tochter Lenis (19) Umzug nach New York im vergangenen Jahr. Dort studiert das Nachwuchsmodel derzeit Innenarchitektur.

Mit einem rührenden Posting zeigte die Model-Mama damals, wie schwer ihr der Abschied fiel: "Es ist an der Zeit, dass Du Deine Flügel ausbreitest und fliegst, sei sicher und strahle hell, meine Leni."

Ob sich Heidi auch bei Henrys Auszug mit einer bewegenden, öffentlichen Nachricht melden wird?

Der schlendert in ihren Storys in Jogginghose, Pufferjacke und Hoodie relaxt neben seiner Mutter her, während diese "Welcome to New York" von Taylor Swift trällert.