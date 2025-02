Wer ist denn das? Promi teilt süßes Kindheitsbild

Los Angeles - Nicht nur in Deutschland kennt sie jeder, auch im US-Fernsehen ist SIE eine feste Größe. Nun teilte die weltbekannte Promi-Dame ein zuckersüßes Bild aus ihrer Kindheit: Wer konnte beim Shooting mit Kätzchen Nicki überzeugen?

Was aus IHR wohl geworden ist? © Instagram/Heidi Klum

Am Freitag überraschte Heidi Klum (51) ihre mehr als 12 Millionen Follower bei Instagram mit einem Einblick in ihre Kindheit. Zu sehen ist, wie das spätere Topmodel gekonnt in die Kamera schaut und auch die Katze fühlte sich offenbar sehr wohl.

"Hab das gefunden. 10 Jahre alt mit meiner Katze Nicki", schrieb die weltbekannte Promi-Dame unter ihren Instagram-Post.

Ganz klar: Schon als kleines Mädchen wusste die 1973 geborene Heidi, vor der Kamera zu überzeugen.

Ihre eigentliche Modelkarriere begann allerdings erst ein paar Jahre später: 1992 gewann sie in der Late Night Show von Thomas Gottschalk (74) den Contest Model '92. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie 1997, als sie vom Unterwäschelabel Victoria’s Secret gecastet wurde - als erste Deutsche überhaupt.