Heike Makatsch hat jetzt Zweitjob in Yogastudio: Auch einige Kolleginnen sind Promis

Berlin - Weit weg von Kameras und Glamour: Heike Makatsch (53) arbeitet neuerdings im Nebenjob als Yoga-Lehrerin in Berlin . Manche ihrer Kolleginnen dürfte die Schauspielerin bereits aus dem Showgeschäft kennen.

Heike Makatsch (53) betreibt seit vielen Jahren Yoga. © Screenshot/Instagram/heikemakatsch (Bildmontage)

Seit ihren Anfängen als Moderatorin beim früheren Musik- und Jugendsender VIVA in den 90er-Jahren hat sich Heike Makatsch über die Jahre in der Topriege deutscher Schauspielerinnen etabliert - und auch in internationalen Produktionen wie "Resident Evil" war sie schon zu sehen.

Wirklich angewiesen ist die 53-Jährige auf das zweite Standbein als Lehrerin im Charlottenburger Studio "Spirit Yoga" wohl eher nicht. In ihrer Kurzvita auf der Homepage ihres neuen Arbeitgebers verriet die dreifache Mama, welche Rolle Yoga in ihrem Leben spielt.

Die aus Indien stammende Lehre begleite sie bereits "seit mehreren Jahrzehnten", hieß es dort. Yoga sei für sie ein "Schlüssel zu mehr als körperlicher Gesundheit", betonte Heike Makatsch.

Dabei habe insbesondere ihre Ausbildung bei "Spirit Yoga" eine wichtige Rolle gespielt. Der Kinostar fühlt sich dank der bewegten Meditation einer Yogapraxis näher bei sich selbst und herausgenommen aus dem trubeligen Alltagsgeschehen.

Heike Makatsch hat offenbar einen Raum gefunden, in dem sie die Anforderungen der Filmbranche geistig und mental auch einmal ausblenden kann.