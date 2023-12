"Die Helene Fischer Show" feiert Comeback: Diese Stars sind Weihnachten dabei!

Nach drei Jahren Pause kehrt "Die Helene Fischer Show" an Weihnachten zurück. © ZDF / Sandra Ludewig

Mit "neuem Look" und "spektakulärem Bühnenbild" wird die TV-Show der Schlager-Ikone am 25. Dezember zur Primetime ausgestrahlt, gab das ZDF am Sonntag in einer Mitteilung bekannt.

Der öffentlich-rechtliche Sender verspricht den Zuschauern dabei "ein abwechslungsreiches Programm aus viel Musik, überraschenden Duetten, atemberaubender Artistik, berührenden Momenten und ganz besonderen Inszenierungen".

Dafür sollen neben Helene Fischer (39) als strahlender Mittelpunkt der Show viele weitere Gäste sorgen. So ist auch Rapperin Shirin David (28) mit an Bord, nachdem sie zusammen mit Fischer und ihrer gemeinsamen Version von "Atemlos" die Charts stürmte.

Mit Peter Maffay (74) sorgt zudem eine weitere deutsche Musik-Legende für die Unterhaltung am ersten Weihnachtsabend, ebenso wie Popsängerin Nena (63), die ESC-Gewinnerin Loreen (40), Schlagersternchen Beatrice Egli (35), die US-Band Gossip und viele mehr. Neben musikalischen Klängen sollen artistische Einlagen die festliche Sendung begleiten.