Helene Fischer bricht Rekord: "Das gab es in 25 Jahren noch nie!"

Köln - Irre! Helene Fischer (39) ist gelungen, was bislang noch kein anderer Star in Köln geschafft hat.

"Was für eine Meisterleistung", staunte Geschäftsführer Stefan Löcher. "Sieben ausverkaufte Shows von einer Künstlerin am Stück binnen so kurzer Zeit - das gab es bei uns in 25 Jahren Lanxess Arena noch nie!"

Die Schlager-Queen hat am gestrigen Samstagabend ihr letztes von insgesamt sieben Konzerten in der Kölner Lanxess Arena gegeben. Dabei sang die "Atemlos"-Interpretin jedes Mal vor ausverkauften Rängen - Rekord!

Im Dezember wird Helene Fischer für ihre eigene ZDF-Show in Düsseldorf auf der Bühne stehen. © Henning Kaiser/dpa

"Unser tolles Kölner Publikum hat für eine unglaubliche Stimmung gesorgt - diese besondere Zeit wird uns allen noch lange in Erinnerung bleiben", so Löcher.

Auch manch ein Promi wie zum Beispiel Verona Pooth (55) hatten sich unter die Besucher gemischt und mitverfolgt, wie sich Helene Fischer erstmals nach ihrem blutigen Unfall vor gut zwei Monaten wieder ans Trapez hängte.

Die Schlager-Gigantin hat inzwischen sogar schon das nächste große Projekt vor der Brust. Bei ihrem ersten Köln-Konzert hatte sie verkündet, dass "Die Helene Fischer Show" zurückkehren wird.

Die Aufzeichnung werde am 1. und 2. Dezember 2023 in der Messehalle in Düsseldorf stattfinden, bestätigte die 39-Jährige in einem Instagram-Posting. Fans, die sich das Spektakel vor Ort anschauen wollen, müssen schnell sein - der Ticketverkauf startet bereits am kommenden Mittwoch (6. September).