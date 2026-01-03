Herbert Grönemeyer macht seinem Politik-Frust Luft: "Es wird gefälligst mit uns gesprochen"

Berlin - Kritische Töne von Herbert Grönemeyer (69, "Angstfrei")! Der Sänger hat die fehlende Kommunikation der Politik mit den Bürgern beklagt.

Herbert Grönemeyer (69) hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. © Christoph Soeder/dpa

"Wir sind nicht dämlich", sagte Grönemeyer im "rbb"-Podcast "Berlin Sounds Inside" der Journalistin Anja Caspary (61).

"Wir sind ein erwachsenes Volk, wie man an Geflüchteten und Menschen sieht, die wir aufgenommen haben", setzte der Musiker an, um dann nachzulegen: "Es wird gefälligst mit uns gesprochen. Wir wollen gerne wissen, worum es geht. Wir sind auch in der Lage, zu verstehen, wenn Dinge kompliziert sind, aber dann erklärt sie uns und tut nicht so."

Der gebürtige Niedersachse und langjährige Wahlberliner bezeichnete es demnach in eigenen Worten als "Kappes", wenn Politiker stattdessen "drei Wochen sagen, das ist alles furchtbar, und dann verkauft ihr uns das Gleiche vier Wochen später als eine super Idee".

Der deutschen Gesellschaft bescheinigte Grönemeyer eine erwachsene Haltung. Das sei den Bürgern manchmal nicht bewusst, "weil das immer so niedergetreten wird". Viele Menschen hätten sich für Flüchtlinge eingesetzt und würden dies noch immer tun, ohne dass der 61-Jährige dabei Probleme bestreiten wolle.