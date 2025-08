"Herz in die Hose gerutscht": Hund attackiert Kind von Tessa Bergmeier

Die ehemalige " Sommerhaus der Stars "-Teilnehmerin macht in ihrem Video außerdem klar, wie gefährlich solche Situationen sein können - und richtet deutliche Worte an den Hundehalter.

Der Schock sitzt tief. "Das war so knapp. Am nackten Bein von meiner Kleinen. Sie hat einen Rock getragen und dann war der da an der Wade. Mein Herz ist in die Hose gerutscht", schildert die 35-Jährige den Vorfall. Von Verletzungen berichtet Tessa jedoch nicht. Insgesamt hat das Reality-Sternchen sogar zwei Töchter, die 2015 und 2019 geboren wurden.

Tessa Bergmeier wurde durch das Format "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2009 bekannt. © Screenshot: Instagram/tessa.bergmeier

Trotz allem entscheidet sich Tessa, den Mann nicht zur Rede zu stellen. Nicht, weil ihr die Situation egal wäre - sondern aus Rücksicht auf ihre Kinder: "Normalerweise, wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich ihn konfrontiert. Aber ich muss echt gucken, dass ich meine gute Sprache behalte, und in dem Fall wäre ich mir nicht sicher gewesen, dass ich den Mann nicht aufs Übelste beleidigt hätte", so die zweifache Mama weiter. Für ihre Töchter will sie ein Vorbild sein - auch in schwierigen Momenten.

Dennoch betont sie: Die Schuld liege nicht beim Tier. "Die Hunde können am wenigsten dafür. Hunde haben auch irgendwas erlebt oder einen gewissen Jagdinstinkt", so Tessa und nimmt damit den Hund in Schutz.

Für die nächste Begegnung mit dem Tier hat die 35-Jährige schon einen Plan: "Wenn wir den Hund das nächste Mal sehen, werde ich auf jeden Fall die Straßenseite wechseln", erklärt sie abschließend.