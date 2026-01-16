Herzstillstand! Stephen Dürr kämpfte stundenlang ums Überleben

Hamburg - Wenn Stephen Dürr (51) in wenigen Tagen im " Dschungelcamp " verschiedene Prüfungen absolvieren muss und um Sterne kämpft, könnte kaum jemand ahnen, wie hart der 51-Jährige in seinem Leben bereits tatsächlich geprüft wurde.

Stephen Dürr (51) erlitt in einer dunklen Phase seines Lebens einen Herzstillstand wegen Alkoholmissbrauchs. (Archivbild) © IMAGO/Gartner

Denn bevor sich der Schauspieler auf die australischen Kriechtiere einlässt, überstand der Vater zweier Töchter eine tragische Situation, die ihn fast das Leben kostete.

Lange vor dem Dschungelcamp fiel der TV-Star in ein tiefes Loch: Beziehung kaputt, kein Engagement in einer TV-Serie, ein enger Freund tot. Einsamkeit und sogar suizidale Gedanken prägten sein Leben. Der regelmäßige Griff zum Alkohol machte alles noch schlimmer.

Am 17. Februar 1998 spitzte sich die Situation weiter zu. Ein Trinkspiel auf einer Party zum Start der TV-Serie "In aller Freundschaft" in Leipzig geriet außer Kontrolle.

"Am Ende hatte ich fast zwei Liter Ouzo intus", erinnerte sich Dürr im Gespräch mit BILD am Donnerstag.

Retter fanden ihn mit 3,4 Promille und brachten ihn ins Krankenhaus. Dort angekommen, blieb wegen der enormen Menge an Alkohol doch tatsächlich auch sein Herz stehen! Drei Stunden lang kämpften Ärzte um sein Leben – und gewannen.