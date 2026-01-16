Herzstillstand! Stephen Dürr kämpfte stundenlang ums Überleben
Hamburg - Wenn Stephen Dürr (51) in wenigen Tagen im "Dschungelcamp" verschiedene Prüfungen absolvieren muss und um Sterne kämpft, könnte kaum jemand ahnen, wie hart der 51-Jährige in seinem Leben bereits tatsächlich geprüft wurde.
Denn bevor sich der Schauspieler auf die australischen Kriechtiere einlässt, überstand der Vater zweier Töchter eine tragische Situation, die ihn fast das Leben kostete.
Lange vor dem Dschungelcamp fiel der TV-Star in ein tiefes Loch: Beziehung kaputt, kein Engagement in einer TV-Serie, ein enger Freund tot. Einsamkeit und sogar suizidale Gedanken prägten sein Leben. Der regelmäßige Griff zum Alkohol machte alles noch schlimmer.
Am 17. Februar 1998 spitzte sich die Situation weiter zu. Ein Trinkspiel auf einer Party zum Start der TV-Serie "In aller Freundschaft" in Leipzig geriet außer Kontrolle.
"Am Ende hatte ich fast zwei Liter Ouzo intus", erinnerte sich Dürr im Gespräch mit BILD am Donnerstag.
Retter fanden ihn mit 3,4 Promille und brachten ihn ins Krankenhaus. Dort angekommen, blieb wegen der enormen Menge an Alkohol doch tatsächlich auch sein Herz stehen! Drei Stunden lang kämpften Ärzte um sein Leben – und gewannen.
Stephen Dürr: "Es war ein Erweckungsmoment für mich"
"Ein schlimmes Erlebnis, das am Ende ein Erweckungsmoment für mich war", beichtete der heute 51-Jährige. Der Schock riss ihn schließlich aus der dunklen Phase und führte ihn zurück ins Leben.
In der Serie "In aller Freundschaft" war Dürr von 1998 bis 2005 in der Rolle des Krankenpflegers Vladi Nemetz zu sehen. Doch seine Karriere begann bereits 1994 bei der RTL-Serie "Unter uns" in der Rolle des Till Weigel.
Seitdem hat sich viel verändert: statt Absturz jetzt Aufbruch! Und jetzt wartet auch noch die härteste Show Deutschlands auf ihn. Angst habe der Schauspieler vor den Prüfungen im Dschungel nicht.
Doch ein paar Dinge gibt es, welche die Laune des 51-Jährigen schnell einmal zum Kippen bringen können: "Schlafmangel. Dann bin ich emotionaler und kann Dinge nicht mehr so leicht wegstecken, wie ich das sonst machen kann", gestand Dürr bereits Anfang Januar.
