Hochzeit abgesagt: Vanessa Schmitt packt nach Liebes-Aus mit Ex-GZSZ-Star Raúl Richter aus

Berlin - Nach sieben gemeinsamen Jahren ist der Traum von der Hochzeit geplatzt: Vanessa Schmitt (30) und Raúl Richter (38) gehen künftig getrennte Wege . Nun offenbart die Influencerin Details zum Liebes-Aus.

Raúl Richter (38) und Vanessa Schmitt (30) sind getrennt. © Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa

In ihrer Instagram-Story räumte Vanessa ausführlich mit Gerüchten auf, wonach der Schauspieler ihr untreu gewesen sei. Dem widersprach sie energisch.

"Es ist aber nichts vorgefallen, was viele vermuten. Es stand kein Betrug im Raum. Es ist so, dass man sich weiterentwickelt. Manchmal auch in zwei unterschiedliche Richtungen und dann passt es einfach nicht mehr", stellte die 30-Jährige klar.

Überdies bedankte sie sich zunächst bei ihren Followern für die zahlreichen unterstützenden Nachrichten, die sie seit der Verkündung der Trennung erreicht haben.

"Es ist sche***, so eine Story machen zu müssen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich so eine Story machen muss", berichtete Vanessa. "Es war für uns beide keine leichte Entscheidung."

Zu der Trennung sei es demnach bereits am Samstag gekommen. Die vergangenen Wochen seien von einer schweren Beziehungskrise geprägt gewesen. Vanessa beschreibt, wie sehr der Bruch ihr psychisch und körperlich zugesetzt habe. Deshalb gönnte sie sich kurzfristig eine Auszeit mit ihrer Mutter und Schwester. Im Wellness-Urlaub wollte sie wichtigen Abstand gewinnen.