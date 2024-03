Hochzeit von Millie Bobby Brown wird "Stranger Things" pur!

Millie Bobby Brown (20, r.) und Jake Bongiovi (21, l.) haben sich 2023 verlobt und wollen nun heiraten. (Archivbild) © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

In der Serie spielt Matthew Modine (65) die Rolle von "Dr. Martin Brenner", der alles andere, als ein gutes Verhältnis zu "Elfie", gespielt von Bobby Brown hat.

Als Doktor eines Labors im fiktiven Städtchen Hawkins entriss er "Elfie" kurz nach der Geburt ihrer Mutter, um sie anschließend für experimentelle Zwecke zu isolieren. Im echten Leben geht es allerdings deutlich freundschaftlicher zu.

"Ich habe eine dieser Lizenzen, um Leute zu verheiraten und Millie und Jake dachten, es wäre eine großartige Idee. Also habe ich deren Eheversprechen verfasst und sie haben geliebt, was ich geschrieben habe, damit sie Mann und Frau werden können", erklärte Modine gegenüber "Access Hollywood" am Donnerstag.

Die Trauung von der jungen Schauspielerin und dem Sohn von John Bon Jovi (62) sei dabei bereits die Zweite, die er selbst durchführe. "Es ist eine tolle Sache, zwei Leute für die heilige Ehe zusammenzubringen", erklärte der 65-Jährige voller Vorfreude.

Im April des vergangenen Jahres gab die 20-Jährige ihre Verlobung bekannt. "Ich habe dich jetzt drei Sommer lang geliebt, Schatz, ich will sie alle", schrieb sie damals zu ihrem romantischen Instagram-Beitrag.