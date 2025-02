Hochzeitsdrama: Nathalies Trauzeugin kommt nicht - Cosimo ist schuld!

Köln/Italien - In der zweiten Doppelfolge der RTLZWEI-Doku steht die große Hochzeit von Cosimo Citiolo (43) und seiner Frau Nathalie Gaus (34) bevor. Doch direkt am großen Tag der Schock: Nathalies Schwester Lisa, die eigentlich ihre Trauzeugin ist, wird nicht kommen. Und auch das Wetter spielt nicht mit. Ist die Trauung in Gefahr?