Judith Williams zu peinlich? Darum schämen sich ihre Kinder für die "Höhle der Löwen"-Investorin

Judith Williams (53, l.) verriet außerdem, was das Geheimnis für die Beziehung mit Ehemann Alexander-Klaus Stecher (56) ist. © Felix Hörhager/dpa

Das hat die Opernsängerin und Unternehmerin in einem Gespräch mit dem TV-Sender RTL zugeben müssen.

Eigentlich wollten die Reporter nur mal kurz bei der 53-Jährigen vorbeischauen, um sich einen Tipp für die morgendliche Schönheitsroutine abzuholen.

"Sonnenschutz", platzt es förmlich aus ihr heraus. "Das ist für mich so ein Muss, dass ich es gar nicht mehr erwähne." Okay, tat sie in diesem Fall dann doch.

Aber im Laufe des Gesprächs wurde es durchaus noch Interessanter für die Zuschauer – und vor allem für die Eltern, die sich oft fragen: "Geht es eigentlich nur mir so?"

Denn Williams hat ein – nennen wir es mal – Problem, mit dem nahezu alle zu kämpfen haben, die Nachwuchs großziehen: Sie ist ihren Kindern peinlich. Zumindest manchmal.