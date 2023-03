Hoffnung für Ex-"Bachelor"-Paar Niko Griesert und Michèle de Roos? Kumpel Leander Sacher äußert sich

Köln - Die Trennung von Michèle de Roos (29) und Niko Griesert (32) kam im vergangenen Sommer für viele urplötzlich. Doch noch immer werden die beiden gemeinsam gesichtet. Sind sie inzwischen wieder ein Paar? Kumpel Leander Sacher (26) gab in einem Interview nun nähere Informationen.

"Man sieht ja, dass die beiden immer mal wieder Zeit zusammen verbringen", fasst es Kumpel Leander in einem Interview mit " VIP.de " zusammen. "Ich denke, dass die beiden in einer Findungsphase sind", erläutert er weiter.

Die beiden waren daraufhin einige Monate ein Pärchen und bezogen in Köln eine gemeinsame Wohnung, bis sich die Beziehung im Sommer allerdings als gescheitert herausstellte.

Niko Griesert (32, l.) und Leander Sacher (26) sind seit einiger Zeit gut miteinander befreundet. © Screenshot/Instagram/nikogriesert

Darüber verliert er kein Wort, allerdings wünsche er sich, dass sie wieder zusammenfinden. "Weil sie in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie gut zusammen funktionieren können", analysiert der 26-Jährige weiter.

Erst kürzlich verbrachten die beiden Ex-Partner einen gemeinsamen Winterurlaub mit Freunden. Im Hotelpool kamen sie sich dabei ziemlich nah: Sie stellten eine Hebefigur nach, wobei Niko seine Verflossene an den Hüften umfasste und sie in die Lüfte bugsierte. Beide teilten den intimen Moment in ihren Storys bei Instagram.

Ganz aktuell verbringen Michèle und Niko ihre Zeit getrennt voneinander. Denn die 29-Jährige reiste mit einer Freundin ins spanische Dénia, um an einer Projektarbeit im Rahmen ihrer Ausbildung zu arbeiten.

Gemeinsamer Urlaub hin oder her: Nach Leanders kleinem Einblick dürfte die Gerüchteküche wieder angeheizt werden.

Und wer weiß, vielleicht dürfen sich die "Bachelor"-Fans ja tatsächlich schon bald über ein offizielles Liebes-Comeback freuen.