Kristina schießt den Vogel ab: Die schönsten und verrücktesten Outfits des Bambis

Grünwald - Am Donnerstagabend herrschte im bayrischen Grünwald anlässlich der 74. Bambi-Verleihung ein Hauch von Hollywood . Auch wenn die deutschen (und internationalen) Promis sich nicht zu ganz so verrückten Outfits hinreißen ließen wie die US-Kollegen bei der Oscar-Verleihung - so gab es doch das ein oder andere denkwürdige Outfit zu bestaunen.

Kristina Vogel (35) wurde zur lebendigen Diskokugel. © dpa | Felix Hörhager

Kristina Vogel (35) zauberte bei einer Aftershowparty das wohl schrillste Dress des Abends aufs Parkett: Die Ex-Radsportlerin tauchte in den Bavaria Filmstudios mit zwei Diskokugeln als Schulterpolster auf!



Auf dem roten Teppich vor der Verleihung war es indes vor allem Lena Gercke (37), die alle Blicke auf sich zog. Während viele Stars in typisch deutscher Manier doch eher klassisch-schick gekleidet zu der Preisverleihung erschienen, bewies das Model Mut zu nackter Haut.

Die Gewinnerin der ersten GNTM-Staffel kam in einem schwarzen Dress, das aus viel transparentem Stoff und etwas Spitze bestand. Deutlich waren ihr durchtrainierter Bauch sowie ihre Oberweite zu erkennen.



Ihre Model-Kolleginnen Franziska Knuppe (50) und Barbara Meier (39) schwebten nicht ganz so freizügig über den roten Teppich, dafür aber wesentlich farbenfroher - in je einem blauen und einem mit Blüten überstickten Abendkleid.