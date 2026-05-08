Horst Lichter über Zeiten am absoluten Limit: "Die Situation schien ausweglos"

Köln - Horst Lichter (63) kennt man eigentlich nur gut gelaunt und mit flotten Sprüchen. Doch der ehemalige TV -Koch und jetzige " Bares für Rares " -Moderator macht deutlich, wie dunkel einige Phasen seines Lebens wirklich waren.

TV-Star Horst Lichter (63) erlebte dunkle Zeiten und spricht heute offen über diese schweren Phasen seines Lebens. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Interview mit dem Zeit-Magazin hat Lichter sehr persönliche Einblicke gegeben. Dabei erzählt er von einem schweren Unfall in der Kindheit bis zum frühen Verlust seines Vaters.

Besonders hart traf ihn jedoch der wirtschaftliche Absturz nach der Pleite seines Restaurants vor rund 30 Jahren, in dessen Folge er zeitweise sogar den Lebenswillen verlor.

"Die Situation schien ausweglos", erinnert er sich. "Ich hatte Angst, dass alle über mich lachen würden: Jetzt ist er doch plattgegangen mit seiner Spinnerei!", blickt der heute 63-Jährige nachdenklich zurück.

Aus Verzweiflung habe er sich auf sein Motorrad gesetzt: "Wenn du jetzt verunfallst, so war meine Idee, hast du eine Lebensversicherung. Dann merkt keiner was von deinen finanziellen Problemen."

Heute bezeichnet er diesen Gedanken selbst als "Scheißidee". Er habe gelernt: "Du musst leiden, damit der Schmerz weggeht."