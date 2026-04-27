Kurz vor "Bares für Rares": Horst Lichter wollte alles hinschmeißen

Köln - Fernsehmoderator Horst Lichter (64) erlebte einen schweren Schicksalsschlag, der ihn fast zum Karriere-Aus trieb.

Horst Lichter (64) dachte nach dem Tod seiner Mutter ernsthaft über einen kompletten Rückzug aus dem Fernsehen nach. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Der 64-Jährige, der heute vor allem durch "Bares für Rares" bekannt ist, erzählte im Podcast von Barbara Schöneberger (52) von einem persönlichen Tief, das seinen größten TV-Erfolg fast verhindert hätte.

Denn während Horst schon in den 90ern als Fernseh-Koch riesige Erfolge feierte, spielte sich hinter den Kulissen ein ganz anderes Drama ab: Seine Mutter bekam Krebs.

"Als ich meine Mutter begleitet habe, beim Entdecken des Krebses bis zum Tod, da war ich die Monate bei ihr", erinnerte er sich. Für ihn eine Phase, die ihn viel Zeit und Kraft kostete.

Das Showgeschäft rückte für Horst in dieser Zeit in den Hintergrund. Sogar so weit, dass er einen radikalen Schlussstrich ziehen wollte: "Danach habe ich gesagt: Das ist jetzt gut, ich kündige alles!"

Und er machte Ernst: Gleich fünf TV-Jobs warf er hin. Nur die Idee einer neuen Trödelsendung ließ ihn nicht los.