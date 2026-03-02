Seltener Anblick: So anders sieht Horst Lichter ohne gestylten Zwirbelbart aus

Köln - Ohne seinen Zwirbelbart tritt Horst Lichter vor keine TV-Kamera. Jetzt zeigte der Moderator ausnahmsweise mal die ungestylte Version seiner Gesichtsbehaarung - ein ikonischer Anblick!

Horst Lichter (64) kann bereits auf eine lange TV-Karriere zurückblicken. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Seit 2013 führt der ehemalige TV-Koch durch die ZDF-Trödelshow "Bares für Rares". Auch hier gehört der nicht alltägliche Oberlippenpullover neben dem typisch rheinischen Frohsinn zu seinen absoluten Markenzeichen.

Doch wer gedacht hat, der 64-Jährige fällt bereits morgens mit einem perfekten Schnurrbart aus dem Bett, der irrt. Dahinter steckt richtig viel Arbeit. Ein Internet-Video lüftet jetzt das Geheimnis hinter dem haarigen Kunstwerk.

Auf dem offiziellen TikTok-Account von "Bares für Rares" veröffentlichte der gebürtige Nettesheimer (Nordrhein-Westfalen) jetzt einen hitverdächtigen "Get ready with Me"-Clip. Dieser dokumentiert, wie der XXL-Schnorres entsteht.

Zu Beginn präsentiert Lichter erst einmal seinen ganz natürlichen Bart-Look. Ohne jegliches Styling sieht das TV-Gesicht einfach völlig verändert aus. Die Fans feiern den Anblick. Danach nimmt die Verwandlung ihren lauf.