"How I Met Your Mother"-Star Jason Segel über Karriere-Höhepunkt: "Ich war wirklich unzufrieden"

Der "How I Met Your Mother"-Cast 2005. Obwohl Jason Segel (43, l.) auf dem Höhepunkt seiner Karriere sich und seine Arbeit hinterfragte, fand er die richtige Balance und machte weiter. © Paul Hawthorne/Getty Images via AFP

Aktuell spielt Jason Segel die Hauptrolle der Apple+-Serie "Shrinking" (2023), doch man kennt den Schauspieler vor allem für seine ikonische Rolle in dem Serienhit "How I Met Your Mother", die ihm auch Hauptrollen in Filmen wie "Männertrip" (2010), "The Muppets" (2011) und "Immer Ärger mit 40" (2012) einbrachte.

Laut dem Nachrichtenportal Insider war der 43-Jährige zu dieser arbeitsreichen Zeit seines Lebens - in den finalen Jahren von "How I Met Your Mother" - jedoch unzufrieden.

Das verriet der Schauspieler in einem runden Tisch der Comedy-Darsteller gegenüber dem Magazin Hollywood Reporter.

"In den letzten Jahren von 'How I Met Your Mother' gab es eine Zeit in meinem Leben und meiner Karriere, in der sowohl im Kino als auch im Fernsehen die Dinge auf Hochtouren liefen und alle mir erzählten, wie gut es lief, und ich war wirklich unzufrieden", sagte Segel.

"Und so musste ich mich dann mit der Frage auseinandersetzen, warum, was ist an dieser Gleichung falsch? Weil ich das Gefühl haben sollte, ich hätte es geschafft", fuhr er fort.