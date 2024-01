"How I Met Your Mother"-Star Josh Radnor hat geheiratet: Sie ist seine große Liebe!

New York (USA) - In der US-Sitcom "How I Met Your Mother" suchte er als Ted Mosby neun Staffeln lang verzweifelt nach der Frau fürs Leben. Jetzt hat Josh Radnor (49) im wahren Leben Ja gesagt!

Demnach gab sich das Paar auf einem Anwesen im Hudson Valley im US-Bundesstaat New York im Beisein von Freunden und Familie das Jawort: "Es war ein unglaublich überwältigendes, schneereiches Wochenende voller Glückseligkeit. Ich bin so vielen Menschen, die ich liebe, so dankbar, dass sie die Reise auf sich genommen haben, um bei uns zu sein."

Von der weißen Pracht schienen Radnor und seine Liebste an ihrem Hochzeitstag vor zwei Wochen allerdings überrascht worden zu sein: Sie seien "in einem leichten Schneesturm" zum Altar geschritten, schrieb der Schauspieler .

Sie ist die Frau an Josh Radnors Seite: Psychologin Jordana Jacobs. © Screenshot/Instagram/drjordanajacobs

Nach einem Bericht der New York Times lernte Radnor seine spätere Ehefrau im Februar 2022 bei einem Klangmeditations-Retreat kennen und lieben.

Er habe nach ihrem ersten Aufeinandertreffen sofort gewusst, dass die Psychologin die Richtige für ihn sei, hatte der Schauspieler und Musiker der Zeitung verraten. Vergangenen November überraschte der 49-Jährige seine Fans dann bei einem Auftritt in New York mit seinen Heiratsplänen und kündigte an, schon bald den Bund fürs Leben zu schließen.



Ein Vorhaben, das er nun also in die Tat umgesetzt hat - was bei seinen Followern regelrechte Begeisterungsstürme auslöste.



"Ich wette, er wird seinen Kindern davon erzählen" und "Bitte sag' uns, wie du sie getroffen hast", kommentierten die Fans unter den Hochzeitsfotos - und spielten damit auf seine Figur Ted Mosby an, die ihren Kindern in "How I Met Your Mother" die Geschichte vom Kennenlernen ihrer Mutter erzählt.