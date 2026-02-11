Hunde oder Freund? Ginger Costello-Wollersheim überrascht mit Aussage
Köln/Kolumbien - Ginger Costello-Wollersheim gehört zu den zwölf "Reality Queens", die sich durch den Dschungel Kolumbiens schlagen werden. Vor dem Start überrascht die 39-Jährige mit einer lustigen Aussage.
Denn in einem Gespräch mit RTL verrät die Noch-Ehefrau von Rotlicht-Ikone Bert Wollersheim (74), wen sie während ihrer Reise nach Südamerika am meisten vermissen wird.
Und die Antwort sorgt für reichlich Schmunzeln.
"Kann ich das jetzt hier sagen?", will sie zunächst wissen, um dann hinterher zu schieben: "Ich werde meine Hunde eigentlich schon ein bisschen mehr vermissen als meinen Freund."
Seit Mai des vergangenen Jahres ist das ehemalige Webcam-Girl mit ihrem Partner Lukas liiert. Inzwischen wohnt das Paar auch schon zusammen.
"Nee! Der reißt mir den Kopf ab, wenn er das sieht!", bereut Ginger den ausgesprochenen Satz, weshalb sie ihre Aussage schnell korrigiert.
"Natürlich vermisse ich meinen Freund am meisten – und dann meine Hunde", gibt sie schlussendlich doch zu.
Ginger Costello-Wollersheim und ihr Lukas lernen sich über Social Media kennen
Kennengelernt haben sich Ginger und der Österreicher im Übrigen über Social Media. Der überraschende Grund: die Ex-Frau des Bankangestellten - allerdings im negativen Sinne.
Denn die Ex-Frau ihres Freundes habe sie terrorisiert und die 39-Jährige angeschrieben und mehrfach beleidigt.
Daraufhin habe Ginger den Österreicher kontaktiert und dann sei eins zum anderen gekommen.
Dabei habe sie eigentlich nur wissen wollen, was mit ihr nicht stimme, doch dann habe sie sich in ihren jetzigen Freund verliebt.
Im Übrigen gibt es auch kein böses Blut zwischen ihrem neuen Partner und ihrem Ex-Mann - ganz im Gegenteil.
"Sie hat ja auch einen netten Freund und alles. Da bin ich sehr zufrieden mit, dass sie jetzt nicht so einen Vollpfosten hat", machte Bert Wollersheim schon vor wenigen Monaten klar.
Titelfoto: Foto: RTL / Benno Kraehahn / Hintergrund KI-generiert