"Ich sterbe gleich, ich halte das nicht aus!": Schauspielerin enthüllt Date mit George Clooney

Los Angeles (USA) - Ein Treffen mit George Clooney (64) ist wohl der Traum vieler Frauen. Sara Foster (44) hatte nach eigenen Angaben bereits in der Vergangenheit ein solches Date mit dem attraktiven Schauspieler - und das soll alles andere als traumhaft verlaufen sein!

Sara Foster (44) hatte kein gutes Treffen mit George Clooney (64). © Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In ihrem Podcast "The World's First Podcast" erzählt die Schauspielerin ihrer Schwester Erin (43), dass sie sich vor 20 Jahren mit dem Hollywood-Star verabredet hatte. Foster sei damals zarte 24 gewesen, Clooney schon reife 44.

Ganz freiwillig war das Treffen aber offenbar nicht, denn Modelfreundin Cindy Crawford (59) und deren Ehemann Rande Gerber (63) hätten das Date der beiden arrangiert.

Dass dies ein Fehler war, habe sich erst später herausgestellt, denn: "Es war so langweilig", gibt die Ex-Frau der ehemaligen Tennis-Legende Tommy Haas (47) zu.

Statt Romantik pur und einem Gespräch auf Augenhöhe habe sich Foster vor allem an dem extremen Altersunterschied gestört. "Ich bin sicher, George Clooney ist ein netter Kerl, aber ich erinnere mich nur daran, wie wir vier da saßen, und ich dachte: Ich sterbe gleich, ich halte das nicht aus."

Die Reife Clooneys sei für die damals blutjunge Schauspielerin eher abschreckend gewesen, denn der Frauenschwarm habe "wie ein Opa" gewirkt.