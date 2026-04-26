"Ich war einfach dumm": Ex-DSDS-Star rechnet mit sich selber ab
Wuppertal - Reality-Star Anita Latifi (29) scheint ihre Vergangenheit als "Krawallbürste" im TV zu bereuen und zeigt sich plötzlich von einer ganz anderen Seite.
Bei "Lilos Sternenhimmel – Der kosmische Reality-TV-Check" auf YouTube wird es für Anita emotional. Statt lautem TV-Auftritt gibt es diesmal echte Tränen und ehrliche Worte über ihr früheres Leben.
Schonungslos schaut sie zurück und sagt über ihre Ausraster in Reality-Shows: "Das, was ich dort gemacht habe, war völliger Bullshit, um ehrlich zu sein [...] Ich schieb' das auf mich selber. Ich war einfach in dem Zeitpunkt dumm."
Die 29-Jährige, die 2014 durch DSDS bekannt wurde, spricht dabei auch über ihre harte Zeit hinter den Kulissen. Streit, Druck und persönliche Abstürze haben sie lange begleitet.
Astrologe Alexander Kopitkow entschlüsselt diese Probleme in Anitas Vergangenheit und rührt sie zu Tränen. Dabei verrät sie: "Es gibt familiär eine Blockade leider [...] Ich hab alles gegeben, aber es wurde nicht wertgeschätzt."
Weiter geht die "Kampf der Realitystars"-Kandidatin nicht darauf ein. Stattdessen versucht sie sich auf die Zukunft zu konzentrieren und eine echte Löwenmama für ihren kleinen Sohn zu sein, der im September 2025 zu Welt kam.
Anita begleitet große Angst: Wird ihr Sohn stolz auf sie sein?
Ihr Sohn ist für Anita heute der wichtigste Antrieb. Für ihn will sie alles anders machen und sagt ehrlich: "Ich muss ein Vorbild für mein Kind sein und ich hab keine Lust nochmal in eine Show zu gehen und so auszurasten, das will keiner sehen."
Gleichzeitig stellt sie sich auch eine große Frage: "Wird mein Sohn später stolz auf mich sein oder wird er enttäuscht sein über meine TV-Ausraster?"
Die 29-Jährige wird in diesem Moment sehr emotional, kann aber von Astrologe Alexander Kopitkow beruhigt werden: "Da dein Sohn genauso crazy ist wie du, freut er sich natürlich so 'ne verrückte Mutter zu haben [...] Der wird noch verrückter als du."
Dem Reality-TV will Anita aber trotz allem nicht den Rücken kehren. In Zukunft könnte sie sich vor allem zwei Formate gut vorstellen: "Ich wollte eigentlich schon immer in den Dschungel gehen oder zu Promi Big Brother."
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI, Picture Puzzle Medien/Spirit TV,