Im Babyglück: Promi-Ärztin Dr. Emi Arpa erwartet ihr erstes Kind!

Für Emi Arpa und ihren Partner Sebastian ist es das erste Kind. © Screenshot Instagram: Dr.emi

In ihre Praxis nach Berlin-Charlottenburg kommen unter anderem Sylvie Meis (46), Nessi (28) von "Coupleontour" oder Ines Anioli (38). Damit ist Dr. Emi wohl Deutschlands begehrteste Hautärztin.

Ihre rund 500.000 Follower versorgt sie nahezu täglich mit Informationen rund um das Thema Hautgesundheit. Jetzt verkündete Arpa jedoch ein lang gehütetes Geheimnis: Sie ist schwanger!

Im Herbst 2023 heirateten sie und ihr Partner Sebastian Dahlem auf Mallorca. Nun folgt das erste gemeinsame Kind. "1 + 1= 3" schrieb Emi unter dem neuen Beitrag, in dem sie ihre Babykugel in die Kamera hält.

Ihre berühmten Patientinnen und Freundinnen freuen sich mit ihr. So schrieb Ex-Bachelorette Jennifer Saro (28): "Oh mein Gott! Von Herzen nur das Allerbeste für euch! Das ist so eine schöne Nachricht" oder Influencerin Sarah Harrison (33): "Wow, was für wunderbare News. Ich freue mich sehr für euch".