Im ewigen Eis: Was macht Nicole Kidman mit ihren Töchtern in der Antarktis?

Antarktis - Den Besuch aller sieben Kontinente kann Nicole Kidman (58) nun getrost von ihrer Bucketlist streichen. Die Schauspielerin teilte in den sozialen Netzwerken süße Eindrücke ihrer Reise in die Antarktis.

Gemeinsam mit ihren Töchtern reiste Nicole Kidman (58) in die Antarktis. © Bildmontage: Screenshots/Instagram/nicolekidman

In einem Instagram-Beitrag, den sie am 21. Januar zeigte, gewährte die 58-Jährige einen Einblick in ihre Reise in die Antarktis gemeinsam mit ihren Töchtern Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15).

Unter dem Post schrieb sie: "Danke @silversea, dass ihr mich zu meinem siebten Kontinent gebracht habt! Ein einmaliges Abenteuer mit Familie und Freunden."

Die Fotos zeigen unter anderem die "Babygirl"-Darstellerin mit ihren Töchtern im Partnerlook mit roten Schneejacken in der eisigen Landschaft.

Kurz zuvor hatte eine Quelle gegenüber People verraten, dass die Oscar-Preisträgerin derzeit besonders viel Zeit mit ihren Mädchen verbringe. Dies folgt auf die Trennung von Ehemann Keith Urban (58) vor rund vier Monaten.