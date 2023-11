Influencer teilt Haarpflege-Favoriten: Diese Drogerie-Produkte machen das Rennen

Influencer und Friseurmeister Dejan Garz fasste seine Highlight-Produkte des Jahres 2023 in einem Instagram-Post zusammen. © Screenshot Instagram/dejangarzhairstylist

"Das sind meine persönlichen Highlights aus diesem Jahr", kündigte der Friseurmeister am gestrigen Mittwoch in seiner Instagram-Story an.

Das ganze Jahr über hat der Hairstylist verschiedene Haarprodukte getestet. Nun hat er in einem Beitrag alle gesammelt dargestellt, die ihn 2023 überzeugt haben.

Eingeteilt sind die Kategorien in Shampoo, Conditioner, Leave-in, Masken, Haar-Öl und weitere Extras.

Doch nicht nur professionelle Artikel des Friseurbedarfs, sondern auch Drogerie-Ware hat es in das Top-Ranking des Experten geschafft.

Sogar die Eigenmarke einer bestimmten Drogerie überzeugte den Haar-fluencer in gleich mehreren Kategorien.