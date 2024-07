Influencerin bestellt Mikrofon bei Amazon: Beim Auspacken traut sie ihren Augen kaum

Tatsächlich fand Influencerin Larissa Reinelt (29) in der kleinen, suspekt daherkommenden Box nur einen Haufen Erde und Steine vor. © Montage: Instagram/larrylifts

Aber von vorn: In einem kurzen Instagram-Video richtete die weitestgehend unter dem Pseudonym "Larrylifts" bekannte Influencerin das Wort an ihre rund 62.000 Follower starke Community. Dabei fing alles noch recht normal an. So schilderte sie, dass sie sich kürzlich ein neues Mikrofon zur Aufnahme ihrer Podcast-Folgen sowie Video-Content bestellt habe.

Logischerweise öffnete die Wettkampf-Bodybuilderin das lang ersehnte Päckchen und fand darin eine merkwürdig verpackte, von Klebeband umwickelte Box wieder. Als sie diese öffnete, traf sie schließlich der Schlag.

Denn obwohl sie dachte, dass zumindest das Gewicht der kleinen Box mit dem des bestellten Mikrofons übereinstimmen könnte, hatte der wahre Inhalt so überhaupt nichts mit einem Tonaufnahmegerät zu tun.

Kurzerhand kippte sie den Inhalt auf ihren Schreibtisch - und siehe da: Tatsächlich handelte es sich lediglich um Steine und Erde. Durchaus nachvollziehbar, dass ihr daraufhin lediglich ein schockiertes "What the F**k" über die Lippen kam.

Ob sich von vornherein nichts anderes in dem Karton befand oder ein diebischer Schelm im Verlauf der Lieferung seine Finger im Spiel hatte, wird wohl nicht vollends aufgeklärt werden können.