Influencerin Elaine Victoria über Beauty-OP: "War super unzufrieden"

Die Influencerin Elaine Victoria (22) hat sich für größere Brüste unters Messer gelegt. © Screenshot/Instagram/elaine.victoria (Bildmontage)

Während sie in den sozialen Medien von Tausenden für ihre schönen Kurven gefeiert wurde, belastete sie selbst ein Thema: ihre Oberweite.

"Ich nehme euch mit zu meiner Brust-OP", erklärte die Hamburgerin in einem Instagram-Reel, mit dem sie ihren Weg zu einer größeren Oberweite noch mal zusammenfasste. "Weil ich mich dazu entschieden habe, sehr transparent mit euch zu sein."

Ihre Follower würden früher oder später sowieso merken, dass sich ihr Körper verändert habe. Deshalb wolle sie auch in diesem Punkt ganz ehrlich mit ihnen sein.

In dem Video ist zu sehen, wie Elaine sich auf den Weg zu einer Klinik macht, sich dort im Vorgespräch die Brustimplantate anschaut und dann in den Operationssaal gefahren wird.

Aus dem Off berichtet sie ihrer Community, dass sie bereits seit fünf Jahren mit dem Gedanken gespielt habe, ihre Brüste operieren zu lassen. "Ich war einfach super unzufrieden mit meiner normalen Brust, einfach weil die sehr unterschiedlich groß war und ich mit der Größe einfach nicht zufrieden war", so die Influencerin, die ihren Instagram-Account eigentlich mit dem Motto "Embracing the Beauty of Imperfection" überschrieben hat.

Der Eingriff selbst sei dann sehr schnell gegangen. "Nach 45 Minuten war ich schon durch", so Elaine weiter.