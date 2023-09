Influencerin im Liebes-Dickicht: "Leute, er hatte ein Date mit einer anderen!"

Berlin/Bad Homburg - Spätestens, wenn es um Liebe geht, sind Promis und Reality-Sternchen auch nur ganz normale Menschen - nur mit dem Unterschied, dass sie ihre Affären und Liebeleien mitunter in die Öffentlichkeit tragen. Ein wunderbares Beispiel hierfür ist die bekannte Influencerin Greta Engelfried (24).

Influencerin Greta Engelfried (24) datet nun schon seit rund vier Wochen einen Mann, doch sie spricht nur von ihrer "Situationship". © Montage: Screenshot/TikTok/greatestshity

Die Ex-Kandidatin der Dating-Show "Love Island" aus Bad Homburg bei Frankfurt am Main ist schon vor einiger Zeit nach Berlin umgezogen - und hat sich in der Hauptstadt auf die Suche nach Männerbekanntschaften gemacht.

Anfang September berichtete sie dann von einem Date mit einem Mann, der Eindruck bei ihr hinterließ. Es kam zu Folgetreffen, doch aus den beiden wurde keine offizielle Beziehung. In einer Instagram-Story sprach Greta in Bezug auf ihren Dating-Partner von ihrer "Situationship", ein moderner Begriff, den man in etwa mit "Affäre" übersetzen kann.

Doch bei der 24-Jährigen sind offensichtlich ernstere Gefühle im Spiel: In einem TikTok-Video gab sie ihren Fans kürzlich ein "Update" aus ihrem "Dating-Leben". Darin berichtete Greta, dass sie nun schon seit rund vier Wochen nur noch einen Mann date.

Zwar betonte sie, dass es sich dabei nicht um eine feste Beziehung handele - es wäre "voll fein" für sie, wenn ihre Bekanntschaft noch andere Frauen daten würde. Zugleich räumte sie aber ein, dass sie wohl in etwas Ernstes hineinschlittere. "Ich mag den schon echt gerne", gab die Influencerin am Ende des Clips unumwunden zu.

Am gestrigen Freitag folgte dann ein zweites TikTok-Video.