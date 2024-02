Influencerin Greta Engelfried spricht über Liebe und erhält Hass-Botschaft

Berlin/Frankfurt am Main - Der gestrige Valentinstag war für viele Social-Media-Sternchen ein Anlass, um Liebe und Beziehungen zum Thema zu machen. Auch Influencerin Greta Engelfried (24, " Love Island ") machte hierzu einige Instagram-Storys.

Influencerin Greta Engelfried (24) wurde im Jahr 2021 als Kandidatin der Realityshow "Love Island" zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Screenshot/Instagram/greta_e_

Natürlich waren diese geprägt von dem Liebes- und Beziehungs-Leben der 24-Jährigen, das nicht ganz unkompliziert ist. Die aus Bad Homburg bei Frankfurt am Main stammende Wahl-Berlinerin hat keinen festen Partner - und will auch keinen!

Dies führte aber dazu, dass sie den Valentinstag über lange Zeit allein verbrachte, und dies zeigte Greta auch in ihren Storys.

Zunächst war zu sehen, wie sie unter der Überschrift "Valentines morning ohne Valentine" Yoga-Übungen praktizierte, Hautpflege betrieb und an ihrem Laptop arbeitete.

Es folgte eine Aufnahme, die Greta mit einem Strauß rosafarbener Tulpen zeigt. Aus einem kurzen eingeblendeten Text ging hervor, dass sie diese für sich selbst gekauft hatte. In einer weiteren Story deutete sie mit einer Geste Weinen an und zeigte dazu, dass sie Songs über eine Playlist hörte, die den Titel "Heartbreak Hits" trug.

Doch so wirklich ernst gemeint war all dies nicht, wie Engelfried etwas später erklärte. Nur "ein bisschen Ernst" sei dabei, verriet die Influencerin, die offensichtlich weiß, dass ihr Leben in dieser Hinsicht etwas ungewöhnlich und daher eben auch kompliziert ist.

Ein Instagram-Nutzer reagierte darauf jedoch mit einer überaus hasserfüllten Nachricht.