Influencerin ist erkrankt: Carmushka berichtet über seltene Krankheit

Carmen Mercedes Kroll, auch bekannt als Carmushka (32), hat über eine seltene Krankheit während ihrer Schwangerschaft berichtet. © Instagram/carmushka (Screenshot)

"Meet the love of our lives, Camilla", gab die 32-Jährige vor wenigen Tagen auf Instagram die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt. Zudem teilte sie mit, dass ihre Tochter am 6. Februar 2025 zur Welt gekommen sei.

Doch die Schwangerschaft ist für die Kölnerin keine leichte gewesen. Denn in den vergangenen Wochen wurde diese durch frühzeitige Wehen und viel Bettruhe bestimmt.

"Wie ich mir die Geburt von Milli vorgestellt habe: im Februar, herausfordernd und bestimmt auch schmerzhaft, aber vor allem selbstbestimmt und recht schnell, im Geburtshaus", schreibt sie in einem weiteren Beitrag auf ihrem Profil.

Allerdings gingen ihre Wünsche nicht in Erfüllung - ganz im Gegenteil: "Statt des Geburtshauses wurde es das Krankenhaus. Statt selbstbestimmt wurde es eine Einleitung aufgrund von Schwangerschaftscholestase", gibt die Influencerin preis.

Die zweifache Mama habe schon länger gespürt, "dass irgendetwas nicht stimmt", doch alles Weitere wolle sie irgendwann in Ruhe erzählen.