Politik-Influencerin an alle "Timmy"-Unterstützer: "Werdet vegan oder haltet Eure Fresse!"

Kassel - Das Schicksal des gestrandeten Buckelwals "Timmy" beschäftigt viele Menschen in Deutschland. Die Politik-Influencerin Laura Strutzke (21) hat sich am Samstag mit einem drastischen Statement auf Instagram dazu geäußert: "Werdet vegan oder haltet Eure Fresse!"

Als Politik-Influencerin gehört Laura Strutzke (21) klar zum linken Spektrum. © Screenshot/Instagram/werdetlautmitlaura

"Wie kann es sein, das für einen einzelnen Wal plötzlich maximaler Einsatz gezeigt wird?", fragt die im nordhessischen Kassel aufgewachsene 21-Jährige.

"Zäune werden gestürmt, Menschen schwimmen zu ihm, Bußgelder werden in Kauf genommen, während bei Schlachthäusern, Tiertransporten und Supermärkten voller Fleisch völlige Ruhe herrscht", heißt es weiter in dem als Reel veröffentlichten Statement.

Millionenfach würden an jedem Tag Tiere als Nutzvieh sterben "und es wird als normal akzeptiert".

Aber bei dem in der Ostsee gestrandeten Buckelwal entstünde "auf einmal diese enorme Empathie".