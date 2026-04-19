Politik-Influencerin an alle "Timmy"-Unterstützer: "Werdet vegan oder haltet Eure Fresse!"
Kassel - Das Schicksal des gestrandeten Buckelwals "Timmy" beschäftigt viele Menschen in Deutschland. Die Politik-Influencerin Laura Strutzke (21) hat sich am Samstag mit einem drastischen Statement auf Instagram dazu geäußert: "Werdet vegan oder haltet Eure Fresse!"
"Wie kann es sein, das für einen einzelnen Wal plötzlich maximaler Einsatz gezeigt wird?", fragt die im nordhessischen Kassel aufgewachsene 21-Jährige.
"Zäune werden gestürmt, Menschen schwimmen zu ihm, Bußgelder werden in Kauf genommen, während bei Schlachthäusern, Tiertransporten und Supermärkten voller Fleisch völlige Ruhe herrscht", heißt es weiter in dem als Reel veröffentlichten Statement.
Millionenfach würden an jedem Tag Tiere als Nutzvieh sterben "und es wird als normal akzeptiert".
Aber bei dem in der Ostsee gestrandeten Buckelwal entstünde "auf einmal diese enorme Empathie".
Laura Strutzke: "Warum funktioniert Mitgefühl offenbar nur, wenn es emotional inszeniert werden kann?"
"Liegt das daran, dass Schweine und andere Tiere im System für Euch nur Produktionsnummern sind, während Ihr dem Wal einen Namen gebt und er dadurch plötzlich als Individuum wahrgenommen wird?", wendet sich Strutzke im zweiten Absatz direkt an die Unterstützer von "Timmy".
"Warum funktioniert Mitgefühl offenbar nur, wenn es emotional inszeniert werden kann und nicht dort, wo es strukturell notwendig wäre?", heißt es weiter.
Danach formuliert Laura ihren drastischen Aufruf, mit dem die bekennende Veganerin zu einer Ernährung ohne tierische Produkte aufruft.
In einem Kommentar zu ihrem Reel fügt die 21-Jährige noch hinzu, dass sie zu Buckelwal "Timmy" noch viel mehr zu sagen hätte. Sie verspricht, dies bald nachzuholen.
Laura Strutzke gehört als politische Influencerin klar zum linken Spektrum: Anfang April rief sie etwa zu einer deutlich höheren Besteuerung von Millionären und Milliardären auf.
Titelfoto: Montage: Daniel Müller/Greenpeace Germany/dpa, Screenshot/Instagram/werdetlautmitlaura